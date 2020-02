Ozieri: martedì niente acqua - Manutenzioni straordinarie di Abbanoa

Per poter installare le nuove apparecchiature sarà necessario sospendere l’erogazione idrica tra le 9 e le 19 nei rioni di Monserrato e Centro storico. I tecnici di Abbanoa saranno costantemente all’opera per limitare i disagi e procedere al ripristino della fornitura a lavori conclusi. I tempi di sospensione potrebbero essere minori qualora l’intervento dovesse terminare in anticipo. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Martedì 18 febbraio 2020 i tecnici di Abbanoa effettueranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nella rete idrica di Ozieri. Nel dettaglio, saranno installate nuove apparecchiature e pezzi speciali nei nodi di via Pastorino, via Corridoni, via Matteotti e via Repubblica che consentiranno una più efficiente gestione del sistema idrico cittadino già interessato da numerosi interventi di sostituzione integrale di condotte e ingegnerizzazione delle reti.