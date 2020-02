Alghero: il 29 febbraio scadono i termini per i permessi ZTL

Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio protocollo del Comune di Alghero, in via Cagliari n° 2 o inviate a messo PEC al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune.alghero.ss.it La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Alghero ( servizi al cittadino - modulistica ) o ritirata presso il front office del Comando di Polizia Locale, in via Mazzini n° 184. per informazioni : tel 079/9978116 - 079/9978131 mail ztl@comune.alghero.s.it

Le tipologie di aventi diritto sono le seguenti: Clienti di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per carico e scarico bagagli siti all'interno dell'area ztl, autorizzazioni provvisorie in deroga - veicoli di m.c.p.c. superiore a 2,5 tonnellate, autorizzazioni provvisorie per assistenza domiciliare, Ministri di Culto, medici di base e pediatri - guardia medica, testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive, servizi.