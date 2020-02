Contributi alle strutture teatrali : scadenza il 12 di marzo

Gli Organismi interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo esclusivamente tramite la Pec dello stesso Organismo, all’indirizzo pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it con una delle seguenti modalità: - apposizione di firma digitale in formato pdf con estensione p7m oppure - sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione.pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato pdf).









L’Assessorato ricorda inoltre che il 28 febbraio 2020 è stata fissata la scadenza per la presentazione dei rendiconti relativi all'attività svolta nell'annualità 2019, di cui all’art. 56 della citata L.R. 1/90.

L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione comunica che è stato fissato per le ore 13 del 12 marzo 2020 il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi nel campo del teatro, della musica e della danza. I contributi sono destinati all'attuazione di un programma di attività teatrali, musicali e di danza e al sostegno delle spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli organismi di spettacolo.