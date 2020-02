Informazioni Utili Oristano: sabato il congresso provinciale delle Acli

Sabato 15 febbraio all’Hostel Rodia di viale Repubblica si celebrerà il 14 congresso delle Acli provinciali di Oristano. La manifestazione prenderà il via alle 9 con l’accoglienza dei delegati e degli ospiti. Alle 9.30 sarà officiata la Santa Messa mentre l’apertura dei lavori è prevista per le 10.15 a cura di Elisabetta Fenu, che darà spazio al saluto delle autorità e agli interventi a tema sul dibattito: “Acli 2020 Più Eguali, Vivere il presente, costruire il futuro, più comunità, maggiore solidarietà e a ciascuno il suo compito! Il territorio chiama. Le Acli e i suoi servizi, contributi pratici e prospettive”. Seguirà la relazione congressuale del presidente Carlo Tortora, che darà avvio agli interventi e alla discussione. La ripresa dei lavori è prevista per le 15.30 per l’ulteriore dibattito e le repliche, e quindi l’elezione del consiglio provinciale dell’associazione.