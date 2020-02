Sassari: ATS chiude per attività formativa lo sportello di via Tempio









Gli uffici riapriranno venerdì 14 febbraio, secondo il consueto orario.

Giovedì pomeriggio gli uffici del Servizio distrettuale di sportello, collocati in via Tempio n. 5, rimarranno chiusi al pubblico per consentire agli operatori di partecipare a un'attività formativa.