Nobento cerca personale

NOBENTO Spa, azienda leader in Italia nel settore dei serramenti, cerca per ampliamento proprio organico un addetto al back-office commerciale. Il/la candidato/a si occuperà della gestione e della fidelizzazione del cliente in tutti i suoi aspetti, dalla preventivazione, all’inserimento ordini, all’assistenza tecnica e commerciale.





I requisiti richiesti sono:

- esperienza pregressa in ambito commerciale (anche in settori differenti)

- conoscenza del pacchetto Office

- rispetto delle scadenze, velocità di esecuzione, flessibilità e affidabilità

- capacità di lavorare in team

- dinamicità e attitudine al problem solving

- capacità di comunicare efficacemente e professionalmente con il cliente.





È richiesta disponibilità immediata. Sede di lavoro: Cattolica (RN)