L’Assessorato regionale degli Enti locali ha pubblicato le “Indicazioni operative ai comuni costieri per l’applicazione dell’estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti con possibilità di proroga in presenza di: investimenti, ai sensi dall’art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n°400 del 1993, concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto".