Sassari: modifiche degli orari del Centro Antiviolenza Aurora

Il servizio di consulenza per uomini autori di violenza e stalker da oggi cambia sede. Sarà aperto il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18, in via D’Annunzio 9. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il 3485351853, o scrivere alla mail: sportello.uomini@portapertaonlus.it

Il centro antiviolenza Aurora (Cav) da oggi è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 18, in via dei Mille 61. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare lo 079 21 03 11, o scrivere a progetto.aurora@portapertaonlus.it