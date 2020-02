Il Camping Torre del Porticciolo cerca staff

Torre del Porticciolo, il più grande Camping Village in Sardegna, ricerca le seguenti figure lavorative per la stagione estiva 2020 da Maggio a Ottobre:

1) Addetti Ricevimento

2) Chef

3) Addetti sala

4) Adetti Pulizie

N.B.: per Addetti ricevimento e Addetti sala, è richiesta esplicitamente ottima conoscenza della lingua Inglese.

Come candidarsi: Per avere la possibilità di lavorare in una della più grandi aziende del settore, con sicure opportunità di crescita e garanzie di curriculum, è possibile inviare la propria candidatura, con curriculum allegato, all'indirizzo mail