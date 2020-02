Alghero: differenziata si cambia - Porta a porta a Maristella e San Giuliano

Da lunedì 10 Febbraio infatti i rifiuti verranno raccolti con il sistema “Porta a Porta” attraverso l’esposizione dei propri rifiuti differenziati fuori dal proprio domicilio. Per ritirare il kit completo di mastelli, buste e materiale informativo i residenti dovranno rivolgersi come segue: gli abitanti di Maristella dovranno recarsi presso l’oratorio della borgata da Lunedì 3 a Venerdì 7 Febbraio dalle ore h.09.00 alle h.13.00 e dalle 14.30 alle h.16.30. Gli abitanti del Nucleo San Giuliano dovranno recarsi presso il cantiere di Alghero Ambiente in località Ungias da Lunedì 3 a Venerdì 7 Febbraio dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per il ritiro del Kit occorre presentarsi con un documento di identità e codice fiscale.