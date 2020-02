Alghero: tempo di anagrafe per Fido

Il servizio di microchippatura sarà effettuato a cura del servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche dell'ATS Sardegna, ASSL di Sassari, in collaborazione con l’Assessorato Politiche Ambientali del Comune di Alghero, sino ad un massimo di 30 registrazioni per sessione. Si fa presente che le operazioni di microchippatura saranno effettuate seguendo l'ordine di arrivo presso la sede e non quello di iscrizione all'InfoAlghero. Si ricorda che: aranno accettati cani anche di altri comuni. Gli animali non dovranno avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia dovranno avere la museruola. L’iscrizione all’anagrafe canina, mediante l’applicazione del microchip è obbligatoria.









I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso. La mancata sottoposizione all’inoculazione del microchip è punita con la sanzione amministrativa per la violazione dell’art.5, comma 1 della Legge Regionale n.21 del 1994. Per qualsiasi ulteriore informazione si può consultare il sito internet www.sardegnasalute.it, nella sezione approfondimenti, veterinaria pubblica, anagrafe canina.

Venerdì 7 e giovedì 27 febbraio 2020 sono previste due nuove campagne di microchippatura gratuita dei cani di proprietà. Come per i precedenti appuntamenti l'orario rimane invariato dalle ore 09.00 alle ore 10.00, sempre presso i locali comunali nei Giardini Martin Luther King, in via Don Minzoni ad Alghero Gli interessati possono prenotarsi presso gli sportelli di InfoAlghero, muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e dati identificativi del cane (età, sesso, nome e razza).