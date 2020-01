Sassari: proroga per le domande per il reddito di inclusione









Sono stati prorogati al 14 febbraio i termini per presentare la domanda per ottenere il Reddito di inclusione sociale (Reis). Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati la modulistica e il bando con tutte le informazioni, in cui si specifica anche che, secondo la recente indicazione della Regione Sardegna, il Reis è incompatibile sia con il reddito di cittadinanza sia con la pensione di cittadinanza.