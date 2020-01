Alghero: il Baia di Conte cerca personale

hhrr.resort@gmail.com Il TUI Blue Baia di Conte ricerca per la stagione 2020 diverse figure per il reparto Food&Beverage e più precisamente Personale di Bar, Ristorante e Cucina. Tra i requisiti richiesti l'ottimo inglese, esperienza pluriennale in Resort di grandi dimensioni, dimostrata esperienza nel ruolo e spiccata capacità di lavorare in Team. È richiesta professionalità, positività, dinamicità e attitudine al problem solving. È possibile inviare il proprio curriculum a:





Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.