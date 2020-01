Porto Torres: continuità per i piani personalizzati

Proroghe. La RAS dispone relativamente ai piani in essere al 31.12.2019 che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi dell'anno 2020.









Nuovi piani. Si invitano tutti i cittadini con i requisiti a presentare istanza di rinnovo o di nuova attivazione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres entro le ore 12.00 del 15 marzo 2020.

L'Ufficio Politiche sociali informa che la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto di dare continuità sino al 30 aprile 2020 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2019, stabilendo che i piani personalizzati di nuova attivazione avranno decorrenza dal 01/05/2020 per le persone con disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.12.2019. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili nella home page del sito web, sezione Avvisi e scadenze. Per chiarimenti e informazioni gli operatori dei Servizi sociali sono a disposizione presso gli uffici siti in Viale delle Vigne 5 o al telefono al 079 5008550.