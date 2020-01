Cagliari: un seminario del CRS4 per imprenditori

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi al seguente link: http://s.crs4.it/Gf Il progresso della tecnologia utilizzata per questi scopi rende possibile tracciare in maniera dettagliata processi di varia natura: dalle operazioni più comuni, come effettuare un acquisto o prenotare un viaggio, a quelle più sofisticate come processi industriali o fenomeni naturali. Inoltre, la disponibilità di importanti fonti di dati può aprire la strada ad opportunità per l’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale.

Giovedì 23 gennaio, dalle ore 18:30, nell’incubatore d’impresa The Net Value (Viale la Plaia 15) a Cagliari si terrà il settimo seminario del CRS4 rivolto al mondo imprenditoriale, dal titolo: “Caccia al valore nei big data”, per spiegare quali metodi e quali tecnologie possono essere impiegati per gestire ed elaborare grossi flussi di dati (big data). Luca Pireddu, ricercatore del CRS4 esperto di soluzioni informatiche innovative per applicazioni che utilizzano grossi volumi di dati, illustrerà come la gestione e l’elaborazione dei dati consente di estrarre informazioni di valore, utili per capire, predire, influenzare e ottimizzare i processi che li generano o altri aspetti interconnessi.