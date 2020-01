Contributi alle organizzazioni agricole: scadenza il 31 gennaio

I contributi sono riservati alle organizzazioni professionali agricole regionali le cui organizzazioni nazionali sono presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e saranno erogati esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: - studio, ricerca e diffusione della conoscenza degli interventi regionali, nazionali e comunitari nel settore agricolo; - animazione per la diffusione della cooperazione e dell’associazionismo; - informazione socio-economica; - formazione dei propri quadri.





Per le modalità di presentazione della domanda e per i criteri per l’erogazione e la rendicontazione delle spese relative al contributo si rimanda a quando previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 43/14 del 28 ottobre 2014.









L’Assessorato regionale dell’Agricoltura informa che il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi destinati alle organizzazioni professionali agricole per l’anno 2020.