Sassari: un progetto per aiutare la popolazione ad affrontare le calamità naturali

Il servizio di Protezione civile del Comune di Sassari ha attivato il progetto “Piano personalizzato di soccorso” (PPS), rivolto a persone con disabilità o difficoltà motoria. Lo scopo è quello di poter dare risposte efficaci a tutta la popolazione in caso di calamità naturali, come le alluvioni. Per questo si procederà alla raccolta dei dati utili a individuare l’esatta posizione e le specifiche necessità dei singoli individui, in modo da garantire l’effettività delle funzioni da svolgere, con particolare riguardo a chi si trova in condizioni di fragilità, disabilità motorie, sensoriali e cognitive.





www.comune.sassari.it. Gli interessati potranno, personalmente o attraverso delega, presentare la domanda di adesione al progetto, i cui moduli saranno negli uffici del servizio di Protezione civile in via Diego Murgia 2 e scaricabili dal sito web del Comune di Sassari:





protezionecivile@comune.sassari.it e protezione.civile.ss@pec.comune.sassari.it. Il progetto offre la possibilità di ricevere il tesserino disabili nel proprio domicilio, in collaborazione con il servizio Traffico. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici della Protezione civile allo 079 279048 o agli indirizzi maile protezione.civile.ss@pec.comune.sassari.it.