Alghero: inclusione Sociale - Scadenza presentazione domande al 28 febbraio

C'è tempo fino al 28 febbraio per la presentazione delle istanze relative al programma di intervento di cui alla delibera della Giunta regionale 48/22 del 29/11/2019 con la quale ha approvato in via definitiva le linee guida sulle modalità di attuazione della misura "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau" ( L.R. 18/2016). “L’Assessorato ai Servizi Sociali ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze concedendo ulteriore tempo per i richiedenti – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - questo è quanto emerso nell’incontro tenutosi con gli operatori del Distretto PLUS Alghero, nel corso del quale si è evidenziata la necessità di adeguare la tempistica agli adempimenti sul rilascio della certificazione ISEE”.







La domanda, debitamente compilata secondo l’apposito modulo, sottoscritta e indirizzata al Settore V – Qualità della Vita - Servizi Sociali - dovrà pervenire in busta chiusa nella quale dovrà essere riportato "Avviso Pubblico per l’accesso al Programma REIS annualità 2019" e trasmessa secondo una delle seguenti modalità:





- per posta, a mezzo raccomandata A/R – in tal caso farà fede la data del timbro postale (l’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

- tramite e-mail ordinaria o Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it,

- consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero – Via Cagliari n. 2.





www.comune.alghero.ss.it - servizi al cittadino - bandi avvisi graduatorie Tutte le informazioni, con la modulistica, sono reperibili sul siti istituzionale del Comune di Alghero all'indirizzo- servizi al cittadino - bandi avvisi graduatorie