Alghero: tempo di Open Day per l'I.P.I.A.

Sabato 18 gennaio dalle ore 15 alle ore 19,30 si terrà il tradizionale Open Say dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero. Durante l’incontro con i futuri alunni e con i loro genitori, oltre a far visitare le strutture, i docenti illustreranno l’offerta formativa dei corsi previsti ed i futuri alunni potranno partecipare ad attività di laboratorio guidati, oltre che dai docenti, dagli attuali studenti. Sarà inoltre l’occasione per visionare le nuove attrezzature dei laboratori di Elettrotecnica, Meccanica e Scienze Integrate frutto di un finanziamento da 100.000 € per un progetto PON 2014-20. Oltre al tradizionale corso relativo alla manutenzione ed installazione di impianti del settore elettrotecnico, elettronico, meccanico ed informatico, si ricorda che da qualche anno è attivo il corso di tecnico dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale.





L’istituto professionale con indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica ha lo scopo di formare professionisti in grado di occuparsi del funzionamento delle tecnologie e degli impianti industriali e civili e dei mezzi di trasporto Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per occuparsi dell’installazione, della manutenzione e del collaudo di impianti e degli apparati tecnici appartenenti a vari settori. Essi saranno anche messi a conoscenza della normativa vigente e dei costi. Questo istituto superiore è particolarmente adatto a coloro che hanno una spiccata passione per la tecnologia e per il montaggio e lo smontaggio dei dispositivi meccanici ed elettrici. Con le ultime riforme le ore dei laboratori sono state ulteriormente potenziate. Già dalla classe prima l’orario curricolare propone 12 ore di laboratorio: 3 di lab. Elettrico, 3 di lab. Meccanico, 2 di lab. Di disegno tecnico, 2 di laboratorio di informatica e 2 di scienze integrate . Le prospettive di lavoro del settore indicano che i diplomati trovano impiego come: ascensorista, frigorista, montatore meccanico, manutentore elettrico, meccanico o meccatronico e nel settore elettronico-informatico.





Per quanto riguarda il corso relativo ai Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale sono rivolti a persone che vogliano lavorare con altre persone preoccupandosi dei loro bisogni individuali e sociali; ha lo scopo di formare professionisti in grado di provvedere al benessere di persone e comunità dal punto di vista biologico, psicologico e sociale. Oltre alle classiche materie come italiano, inglese, fisica, scienze, storia e matematica, questo corso prevede l’insegnamento di una seconda lingua straniera, di diritto ed economia e lascia spazio ad insegnamenti specifici come: scienze umane e sociali, metodologie operative, igiene e cultura medico sanitaria, psicologia generale ed applicata, diritto e legislazione socio-sanitaria, tecnica amministrativa ed economia sociale.





Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per provvedere al benessere socio-sanitario delle persone rilevando le difficoltà e capendo quali sono i passi da compiere per risolverle; dopo il diploma chi volesse accedere al mondo del lavoro potrà trovare un impiego come: operatore sociosanitario. Naturalmente tutti i diplomati dei due corsi potranno accedere a qualunque facoltà universitaria. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 079.951106 e chiedere dei responsabili di sede.