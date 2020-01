Castelsardo: raccolta porta a porta - Variazioni per la festività patronale

L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova, informano che in occasione della festività del Santo Patrono Sant’Antonio Abate, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta subirà delle modifiche, così come indicate in calendario: Venerdì 17 Gennaio il servizio è sospeso.





Si provvederà di conseguenza a conferire il rifiuto secco residuo anticipatamente, Mercoledì 15, unitamente ai consueti programmati ritiri. Nei giorni precedenti ed a seguire, il calendario non subirà alcuna variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti. Inoltre, il giorno, il centro di raccolta sito in Loc. Multeddu resterà chiuso.







Pertanto, si invitano i cittadini e le attività commerciali a non depositare all’esterno alcun diverso tipo di rifiuto se non quello stabilito. Per informazioni contattare EcoNova, nei consueti orari di apertura dell’Ecocentro, al numero verde 800.592890.