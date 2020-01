Contributi per il fitto casa a studenti universitari sardi fuori sede - Da lunedì le domande









E' possibile presentare la domanda a partire dalle ore 10.00 del giorno 13 gennaio 2020 e sino alle ore 13.00 del giorno 13 marzo 2020.

Pubblicato dall'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna il manuale per la corretta compilazione della richiesta di contributi per fitto-casa destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell'Anno Accademico 2019/20..