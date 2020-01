Corsi gratuiti di formazione professionale

Di seguito i corsi proposti :

Cagliari: operatore grafico, Codice Iscrizione: CACF02400Q.

Tortolì: operatore delle produzioni alimentari,Codice Iscrizione: NUCF017008

Carbonia: operatore della ristorazione- Cucina ,Codice Iscrizione: SUCF011004









La procedura di iscrizione avviene attraverso il MIUR www.iscrizioni.istruzione.it specificando il codice del corso

l’Istituto I.P.S.A.R., con sede a Tortolì, con le Agenzie Formative I.E.F.C.A. e S.O.S., con sede a Cagliari, stanno organizzando in Sardegna una Serie di Corsi Gratuiti per i ragazzi in uscita dalla Terza Media(dai 14 ai 16 anni) rientranti nel progetto di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) percorsi triennali approvati dal MIUR (Ministero dell'Università e della ricerca)