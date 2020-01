Il calendario di prelievo con autoemoteca dell'Assl Sassari autoemoteca

Nei prossimi giorni sarà comunicato il calendario del mese di febbraio. Si ricorda all’utenza che il ritiro dei referti potrà avvenire secondo tre diverse modalità: presso gli ambulatori comunali, davanti ai quali sosterà l’autoemoteca, nella data successiva a quella del prelievo; attraverso il totem installato nei laboratori di analisi; presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa (servizio a pagamento).

La ASSL Sassari comunica agli utenti interessati il calendario delle attività di prelievo con autoemoteca per il mese di gennaio. Martedì 14 e martedì 28 gennaio: Codrongianos, ore 7:30, via Roma; Cargeghe e Muros, ore 9, via Sauro; Ossi, ore 10, via Angioi; Martedì 21 gennaio: Ossi, ore 8, via Angioi; Giovedì 16 e giovedì 30 gennaio: Osilo, ore 7:30, piazza Dorgali; Tissi, ore 9, via Municipale; Usini, ore 10:30, via Marconi; Giovedì 23 gennaio: Usini, ore 8, via Marconi;