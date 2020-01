Olbia: lavori all'ufficio postale di via Acquedotto

A disposizione dei cittadini di Olbia anche le sedi di via Agrigento 80 e via Luigi Cherubini 23, aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La riapertura dell’ufficio postale di via Acquedotto è prevista per martedì 28 gennaio.

Da martedì 14 gennaio e per tutta la durata degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi alla sede di via Aldo Moro 125, dove sarà predisposto uno sportello dedicato ai clienti di Olbia Centro e dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).