Sassari: ritorna Open Fiber - Nove strade coinvolte

Il traffico sarà sempre aperto. L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo).









Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese). In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.

Proseguono i lavori di Open Fiber. Da lunedì 13 gennaio, salvo contrattempi, saranno interessate dalle attività di ripristino del manto stradale via Padre Manzella, via Monte Grappa, via Principessa Maria, via Porcellana, via Amendola, piazza Caduti del Lavoro, via Sardegna, via Rolando e corso Angioy.