Sassari: fino al 31 gennaio le consegne di calendari e sacchi per l'igiene urbana









La consegna dei calendari per il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta per le zone interessate e dei sacchi prosegue fino al 31 gennaio nel deposito di Ambiente Italia in zona industriale Predda Niedda, nella strada 4 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il sabato dalle 8,30 alle 13. Continua inoltre la distribuzione a domicilio del calendario nelle abitazioni servite dal ritiro dei rifiuti porta a porta.