Alghero: sabato open day al classico Manno

Sabato 11, dalle ore 16 alle ore 20, porte aperte al Liceo Classico-Linguistico di Alghero per accogliere alunni, genitori e cittadini che desiderino entrare in diretto contatto con docenti, strutture, aule ed ambienti che storicamente rappresentano in città il cuore più antico di una cultura sempre attuale ed in costante aggiornamento.





L’Open day sarà l’occasione per conoscere gli insegnanti che ogni giorno nella scuola si impegnano, sia nell’attività didattica, sia attraverso la partecipazione a progetti ed attività extrascolastiche, per favorire il successo formativo dei propri alunni. Ma soprattutto, un’occasione per percepire il “clima”, “l’atmosfera” di una scuola che sposa i valori della tradizione con le nuove opportunità offerte da una didattica in continua evoluzione.