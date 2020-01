Selezioni per 10 Vigili del Fuoco in Sardegna -presentazione domande dal 3 al 14 febbraio

L'Aspal ha pubblicato l'avviso di selezione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci operatori (ruolo degli operatori e degli assistenti) del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in Sardegna. Tre operatori saranno destinati alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco di Cagliari e sette ai comandi provinciali: quattro a Sassari, due a Cagliari e uno a Nuoro. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, svolge attività semplici di tipo amministrativo o tecnico-manuale, comprese quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari. Svolge altresì attività di manutenzione di mezzi, compresi gli autoveicoli.





L'assunzione nella qualifica di operatore, anche tecnico, avviene mediante selezione per chiamata numerica dalle liste di collocamento. L'amministrazione nella richiesta di bando di offerta, indirizzata al Centro per l'impiego, indica il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività e determina le modalità di svolgimento delle prove d'esame e i relativi programmi. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non superiore a quarantacinque anni; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio; titolo di studio della scuola dell'obbligo. Non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo, ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.





Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate, esclusivamente, da 3 a 14 febbraio, al proprio Centro per l'impiego di appartenenza, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.