Castelsardo: per Capodanno variazioni nella raccolta dei rifiuti

Per informazioni contattare EcoNova, nei consueti orari di apertura dell’Ecocentro, al numero verde 800.592890. Con l’occasione si ricorda che dal 1° gennaio 2020 sarà attivo, in tutto il territorio comunale, il nuovo calendario di raccolta differenziata “porta a porta”. Il personale della ditta di igiene urbana ha provveduto alla consegna domiciliare del materiale per compiere al meglio la raccolta differenziata. Pertanto, si invitano i cittadini e le attività commerciali a non depositare all’esterno alcun diverso tipo di rifiuto se non quello stabilito.

L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova, informano che in occasione della festività del Capodanno il servizio di raccolta rifiuti porta a porta subirà delle modifiche: Nello specifico, Martedì 31 Dicembre il servizio si svolgerà regolarmente; Mercoledì 1° Gennaio il servizio è sospeso per le utenze domestiche, che provvederanno a conferire il rifiuto organico Giovedì 2 ed il Multimateriale Venerdì 3, unitamente ai consueti programmati ritiri. Solamente per le utenze non domestiche Mercoledì 1° Gennaio è previsto invece il ritiro del rifiuto organico e del vetro. Nei giorni precedenti ed a seguire, il calendario non subirà alcuna variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti. Inoltre, il giorno di Capodanno il centro di raccolta sito in Loc. Multeddu resterà chiuso.