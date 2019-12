Sassari: festa patronale alla Sacra Famiglia

Lunedì 30 dicembre alle ore 11.00, nella cappella del Seminario Arcivescovile di Sassari, in occasione del 60° anno di attività dell'UCSI (Unione Cattolica della Stampa Italiana) e come ogni anno dall’arrivo a Sassari di Mons. Gian Franco Saba, si terrà la Celebrazione eucaristica dedicata agli operatori del mondo delle comunicazioni e dell'informazione presieduta dall’Arcivescovo. Alla fine della Messa il canto del TE DEUM per la conclusione dell’anno 2019 e lo scambio degli auguri per il 2020 .

Domenica 29 dicembre alle ore 11.00, nella Parrocchia Sacra Famiglia in via De Gasperi 8 a Sassari, l’Arcivescovo presiederà la Celebrazione eucaristica in occasione della festa patronale e del compimento dei 100 anni di mons. Diego Serra, Parroco emerito e fondatore della Parrocchia del quartiere Luna e Sole.