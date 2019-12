Dalle ore 18.00 del 29 dicembre 2019 e fino alle ore 07.00 del 01 gennaio 2020 in via Catalogna, via Eleonora d’Arborea, via La Marmora nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, Piazza Civica, Bastioni Magellano e via Garibaldi, sarà vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Lo dispone una ordinanza del Comune .