Alghero: il Comune acquista un appartamento - Ultimo giorno per le offerte

Tutte le informazioni possono essere assunte presso il Settore V – Qualità della Vita, ai numeri telefonici 079 9978570 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, sul sito internet del Comune di Alghero - www.comune.alghero.ss.it servizi al cittadino/bandi avvisi/graduatorie - dove è on line l’avviso pubblico e la determinazione di indizione della gara.

I soggetti interessati a partecipare possono far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero presso la sede di Via Cagliari n. 2 entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27/12/2019.