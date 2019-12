Cinema Miramare Alghero: arriva Pinocchio

Solo Venerdì 27 dicembre: alle ore 21:00 = "Concerto Gospel di Natale" ,dalla Florida, la straordinaria tournée gospel dei "J.P. & The Soul Voices"

Dal 1 Gennaio:"Tolo Tolo", in contemporanea nazionale primo spettacolo alle ore 16:00,secondo alle ore 18:00,terzo alle ore 20:00,quarto alle ore 22:00 "Star Wars: L'Ascesa di Skywalker" contiene svariate sequenze di immagini ed effetti di luce lampeggiante che potrebbero arrecare disturbo alle persone potenzialmente predisposte a epilessia fotosensibile o altre forme di fotosensibilità Martedì 31 dicembre il cinema rimarrà chiuso

La nuova programmazione del cinema Miramare di Alghero pèrevede per le giornate di 25, 26, 28, 29 e 30 dicembre: alle ore 15:00 = “Il Primo Natale”, 16:45 = "Pinocchio", in 4K, in contemporanea nazionale,alle ore 19:00 = "Star Wars - L' Ascesa di Skywalker", in 4K, in contemporanea nazionale, alle ore 21:30 = "Pinocchio", in 4K, in contemporanea nazionale.