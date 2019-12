Da Sennori bus gratuito per il capodanno ad Alghero

L'Amministrazione comunale di Sennori ha attivato per la notte del 31 dicembre il servizio gratuito di bus navetta, fino ad esaurimento posti, con destinazione Alghero e Castelsardo. Il servizio è rivolto ai giovani maggiorenni e minorenni, per questi ultimi è necessaria l’autorizzazione dei genitori.





Il servizio nasce per dare la possibilità ai giovani seniores di muoversi in sicurezza evitando quindi l’utilizzo di mezzi propri. Il bus per Alghero partirà il 31 dicembre alle 21:00 da Piazza Sacro Cuore - fermata fronte cimitero. Il bus per il ritorno partirà alle 6:00 del 1° gennaio, dalla stazione degli autobus di Alghero. Il bus per Castelsardo farà due collegamenti: la prima corsa partirà alle 20:00, sempre da Piazza Sacro Cuore, mentre la seconda corsa partirà alle 21:15. Previsti due viaggi anche per il ritorno: prima corsa alle ore 5:00, seconda corsa alle 6:15 fronte stazione dei Carabinieri.







Gli interessati dovranno presentarsi direttamente presso le fermate.