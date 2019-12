Sassari: chiude venerdì la mostra di Massimo Mannu

Dopo aver maturato diverse esperienze nel settore dell’illustrazione consegue la laurea in Lettere Moderne e nel 2003 pubblica per Edes Edizioni “Liliana Cano. Itinerari d’arte e di vita di una viaggiatrice”. Vita, studi ed esperienze lo portano a dar forma e sostanza ad un’idea che si trasforma in realtà e si mostra agli sguardi in “Segno e Passione” esposizione inaugurata lo scorso 7 dicembre che sino a venerdì 20 dicembre sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 negli spazi della sala conferenze della Camera di Commercio.