Mini rivoluzione nella viabilità del capoluogo: da via Brigata Sassari a viale Italia

Alleggerire il traffico e facilitare l'accesso a viale Italia. Con questi obiettivi è stata emanata l'ordinanza con cui è consentito di proseguire da via Brigata Sassari direttamente in viale Italia. Il percorso da via Politeama, piazza Castello, via Brigata Sassari rappresenta un itinerario che in molti usano per raggiungere proprio viale Italia, ma finora per arrivarci era necessario girare in corso Margherita di Savoia e superare i giardini pubblici per svoltare poi in viale Mancini.