Beat in Bitti: uno spettacolo che racconta anche una storia di amicizia

Per l’occasione riuscimmo a coinvolgere numerosi artisti che donarono 19 brani, fra cui alcuni inediti, inseriti in un cd con esibizioni in lingua sarda, italiana e inglese. Fra le novità anche un pezzo della straordinaria artista bittese, che vive in Portogallo, Mariangela Demurtas”. Lo ha detto Danilo Cappai, dell’associazione Piccoli passi, che ha aggiunto: “Il rapporto con questa comunità dell’alta Barbagia si è rinsaldato con il passare del tempo, fino a culminare nella collaborazione artistica che metteremo in scena domani. Durante la serata – ha concluso – interverrà anche il poeta locale Juanne Villa (Giovanni Villa), che leggerà la sua poesia inserita nel progetto del cd”.

Entra sempre più nel vivo la rassegna di appuntamenti messi in agenda a Bitti con il ricco calendario di “Natale nel cuore delle Sardegna”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dall’amministrazione comunale. Oggi, 22 dicembre alle ore 20.15 negli spazi del Cinema Teatro Ariston, si terrà il concentro “Beat in Bitti”, organizzato dalla cooperativa Piccoli passi che gestisce il Baretto di Porto Ferro. A salire sul palco saranno l’artista bittese Piera Demurtas, in arte Sidra, i Menhir e Francesco Piu. “Il legame con il paese abbiamo iniziato a costruirlo lo scorso anno quando lanciammo la campagna di raccolta fondi post alluvione “Beat for Bitti”.