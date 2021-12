In Sardegna per un tour di concerti: XIX Gospel Explosion con Karla Jones and The Sound Of Praise





Protagonista, quest'anno, la formazione statunitense Karla Jones and Sound Of Praise, complesso vocale composto dal soprano Karla "KJ" Jones, dai contralti Rebecca Bascombe e Sharnecia Jones e dal tenore Brandon Bascombe, accompagnati da Joel Law al pianoforte, Jose Villalpando al basso e Nick Law alla batteria. Nove le tappe in Sardegna per il gruppo originario della Florida: oggi - martedì 21 - il debutto isolano è alle 21.30 presso la Chiesa di Santa Maria della Neve ad Arzachena; mercoledì 22 il tour prosegue alle 21 al Cinema Miramare di Alghero; giovedì 23 Karla Jones and Sound Of Praise saranno di scena alle 21 al Teatro Garau di Oristano, il giorno di Natale (sabato 25) alle 19 al Teatro Centrale di Carbonia, mentre per Santo Stefano (domenica 26) sono attesi alle 19 a Vallermosa nella Sala Teatro di via Salvo d'Acquisto; lunedì 27 appuntamento alle 19 al Teatro Maria Carta di Pula, martedì 28 alle 19.30 nella Chiesa della Madonna delle Grazie a Sestu; mercoledì 29 il giro dell'isola approda alle 18.30 nella Chiesa San Giovanni Battista a Portoscuso (SU); ultimo impegno a Iglesias, giovedì 30 alle 19 presso la Chiesa di San Pio X.





Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, a eccezione degli appuntamenti di mercoledì 22 al Teatro Miramare di Alghero (biglietto a 15 euro, per informazioni contattare l'associazione culturale Music & Movie al numero 3401846468), di giovedì 23 al Teatro Garau di Oristano (biglietto intero a 15 euro, soci a 12 euro, under 15 a 10 euro; prevendita c/o L'Ente Concerti in via Ciutadella de Menorca - il mattino dalle ore 10 alle ore 12 e la sera dalle ore 17 alle ore 19; inizio prevendita lunedì 20 dicembre ) e di sabato 25 al Teatro Centrale di Carbonia (biglietti a 12 euro, in vendita a Carbonia presso Biagetti, in via Gramsci, 111). Karla Jones and Sound Of Praise è una formazione originaria della Florida Centrale, guidata dal soprano Karla Jones, trascinante leader con numerosi concerti all'attivo negli Stati Uniti, che si caratterizza per le innate capacità vocali e una predisposizione spirituale che traduce in musica durante le sue esibizioni dal vivo. La sua imponente presenza scenica, accompagnata da una gioia contagiosa, permette all'intera formazione di esprimere al meglio il suo talento. L'ensemble, infatti, è capace di muoversi abilmente da un repertorio gospel molto tradizionale, spaziando per quelle cose sono le pietre miliari della grande black music americana.





• Nell'attuazione delle misure sanitarie per contrastare l'emergenza coronavirus, l'ingresso agli eventi della rassegna sarà consentito a una persona per volta, con obbligo di mascherina e super green pass (certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19). Sarà cura dell'organizzazione mettere a disposizione del pubblico il gel per sanificare le mani. Accesso vietato alle persone con una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.





Per informazioni, la segreteria dell'associazione culturale Progetto Evoluzione risponde al numero 0781875071 e all'indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it .

Al via oggi (martedì 21 dicembre) la diciannovesima edizione di Gospel Explosion , tradizionale appuntamento natalizio organizzato dall'associazione Progetto Evoluzione , importante realtà culturale di casa a Narcao (Sud Sardegna), che da oltre trent'anni dedica il suo impegno alla diffusione e divulgazione della musica afroamericana in Sardegna organizzando nel Sulcis il festival internazionale Narcao Blues . Fino a giovedì 30 la manifestazione rivivrà i suoi appuntamenti in presenza, dopo l'edizione virtuale dello scorso anno per via dell'emergenza sanitaria, riportando così la magia del Natale con l'inimitabile spirito e il calore del gospel, il genere musicale nato negli anni Trenta del Novecento nelle chiese afroamericane cristiano-metodiste, e allargatosi progressivamente nell'intero continente nordamericano.