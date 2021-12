Arika & Neil di Emanuela Del Zompo ai David di Donatello 2022

La sua è stata una carriera sempre in ascesa. Inizia come attrice presso il Teatro Bellini di Napoli con la «Commedia degli Equivoci» diretta da Tato Russo, per passare alla tv con Maurizio Costanzo in «Buona Domenica» e poi al cinema con registi di fama nazionale ed internazionale come Francesco Massaro, Tinto Brass, Luca Manfredi, Alessandro Capitani, Gabriele Muccino, Robin Ritter e Christian Voss. È stata poi protagonista del documentario per Rai International, «Come prima più di prima mi amerò», quindi ha scritto la biografia di Grace di Monaco ed ha iniziato a cantare in un coro gospel. Ha collaborato con Moving Pictures Magazine e con America Oggi. «Grunda l’angelo dalle ali rotte» è un fumetto da lei ideato, interpretato e prodotto sul tema del femminicidio. «La leggenda di Kaira» è il suo secondo fumetto, un fantasy sulla condizione della donna nei vari secoli. La supereroina è una guerriera che viaggia nel tempo per riscattare se stessa e le donne. Nel 2019 Emanuela Del Zompo riceve il «Premio Troisi».





Ha poi firmato la regia di tre cortometraggi nel 2020: «Compleanno in pandemia - effetti collaterali Covid-19», «The Women’s Angels» e «La leggenda di Kaira». Nel 2021 produce, dirige ed interpreta «Arika & Neil», short movie fantasy e secondo capitolo de «La leggenda di Kaira». Ed è ora in preparazione «Prophecy, storia di una banshee», ultimo capitolo in short movie de «La Leggenda di Kaira». Emanuela Del Zompo è membro dell’Associazione Polizia Penitenziaria di Roma. Ha ricevuto il premio de «Il Resto del Carlino» per la professione di giornalista. Il suo cortometraggio «La leggenda di Kaira» è stato selezionato al Festival di Rodi ed al Festival di Londra; ha ricevuto una menzione speciale come regista al Terra Siena Film Festival e al Croffi Film Festival dei Castelli Romani, mentre «The Women’s Angels» è stato finalista al Festival di Cefalù.

Il cortometraggio «Arika & Neil» prodotto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zompo con la partecipazione di Michael Segal, Adriana Russo, Rosanna Gambone, Laura Sorel, Simone Frateschi e Daniele Pacchiarotti è in concorso ai «David di Donatello 2022». Dopo i successi ottenuti nei vari festival nazionali ed internazionali, il 2022 si preannuncia così ricco di sorprese per Emanuela Del Zompo. L’immagine simbolo del fumetto «Storia di una Banshee» sarà in video esposizione presso il Teatro Manzoni di Milano il 10 ed 11 gennaio 2022 con «Art Now» in concorso per un prestigioso premio. «Dedico questo magico momento a Rosanna Gambone, il mio “grillo parlante”. È sempre nei miei pensieri e rimarrà nel mio cuore per sempre. Ti voglio bene mio Angelo Custode» commenta Emanuela Del Zompo, attrice, cantante, giornalista, scrittrice e filmaker.