Oggi i Tazenda a Lanusei: per presentare "Antistasis"

“ANTÌSTASIS” (dal greco classico “resistenza”) è un disco che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro. 11 brani inediti (più 1 remix), in lingua sardo-logudorese e italiano, in cui si fondono il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzioni moderne e la ricerca della semplicità stilistica e vocale. Dalla loro formazione nel 1988, i TAZENDA hanno pubblicato 20 album tra live, raccolte e studio. Già dal primo e omonimo album, la band rock etnica mostra il loro marchio di fabbrica: un sound unico che fonde gli strumenti musicali della tradizione sarda insieme alle chitarre elettriche.





I Tazenda vantano 2 partecipazioni al Festival di Sanremo (nel 1991 con “Spunta la luna dal monte” insieme a Pierangelo Bertoli e l’anno seguente con “Pitzinnos in sa gherra”), molteplici dischi d’oro, vittorie in svariate competizioni (tra le quali “Gran Premio”, il “Cantagiro”, il “Telegatto”, il “Premio Pierangelo Bertoli”), collaborazioni con importanti artisti come Fabrizio De André e Corrado Rustici (produttore di Zucchero) e live sold out in Italia e all’estero. Nel 2007 il brano “Domo Mia”, in duetto con Eros Ramazzotti, è in vetta a tutte le classifiche, al quale seguono altri importanti duetti con Francesco Renga, Gianluca Grignani e i Modà. Il penultimo album di inediti “Ottantotto”, del 2012, è il primo dell’etichetta Vida, al quale seguono 2 live album (“Desvelos Tour” e “Il respiro live”), la raccolta “S’istoria”, numerosi progetti dal vivo e infine “Antìstasis”.

Si esibiranno al Teatro Tonio Dei a Lanusei a partire dalle ore 21:00. I biglietti del concerto sono acquistabili al seguente link: https://www.tazenda.it/gli-ultimi-tour-dei-tazenda/ La band sarda porterà sul palco il nuovo disco “ANTÌSTASIS” (Vida Records/Believe/Discoteca Laziale – multilink: https://backl.ink/144245681 ), insieme al singolo “Oro e Cristallo” che uscirà il giorno stesso, in uno spettacolo che avrà l’obiettivo di sfruttare in maniera innovativa audio, luci, video e scenografie per cambiare completamente l’immagine del palco. Come di consueto i Tazenda eseguiranno anche i brani di maggiore successo come “Spunta la luna dal monte”, “Mamoiada”, “Pitzinnos in sa gherra”, “No potho reposare”, “Carrassecare”, “Domo mia” e “Cuore e vento”, che, attraverso rivisitazioni, verranno riproposti in chiave sempre fedele all’originale, ma anche innovativa.