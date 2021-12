La musica di Mozart, Beethoven e Stravisnkij al "Festival Solstizio D'Estate"

Sempre Domenica 12 Dicembre, con inizio alle 18.30 nel Teatro Comunale di Elmas, intitolato a Maria Carta, in via Carlo Goldoni 3, e in replica Lunedì 20 Dicembre con inizio alle 20.00 nella sede dell'ex Manifattura Tabacchi, in Viale Regina Margherita 33 a Cagliari, il Complesso da Camera Kadossene, diretta dal Maestro Giacomo Medas, suonerà, assieme al Maestro Cossu, l'“Histoire Du Soldat”, un'Opera da Camera realizzata da Igor Starvinskij nel 1918, e che rappresenta una delle realizazioni omogenee che il compositore abbia mai scritto.





Il tutto nonostante la suite sia costituita da tanti pezzi separati, ognuno col suo preciso carattere: una marcia, una pastorale, una marcia reale, un tango, un valzer, un rag-time. Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, per assistere agli spettacoli del Festival sarà necessario prenotare al 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del cd. Super Green Pass. Il costo del biglietto è di 5 Euro.

Sarà protagonista del prossimo weekend del Festival Solstizio d'Inverno, in programma fino al 27 dicembre. Questo fine settimana gli appuntamenti imperdibili per gli amanti della Sinfonica e dell'Opera si svolgeranno a Cagliari, Elmas, e – nel Sulcis Iglesiente – a Iglesias e a Carloforte. Si inizia Sabato 11 Dicembre alle 19.30 nella Chiesa di Santa Maria del Monte, in via Corte D'Appello a Cagliari, dove l'Orchestra Ensemble “Rosa Dei Venti”, complesso di strumenti a fiato diretto dal Maestro Gabriele Verdinelli, si esibirà nella Serenata n.12 in Do Min. K 388 di Wolfgang Amadeus Mozart, e nel Rondino in MiB WOO 25 – Ottetto in MiB, l'opera di Ludwig Van Beethoven. Il giorno successivo, Domenica 12 Dicembre alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Chiara d'Assisi, in Piazza Municipio 7 a Iglesias, e in replica Mercoledì 15 Dicembre allo stesso orario nella Chiesa di San Carlo Borromeo a Carloforte, saranno di scena le armonie del violino del Maestro Luca Persico, con quelle del Maestro Marcello Calabrò al pianoforte, che suoneranno alcune fra le opere più conosciute di Mozart.