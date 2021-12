Sassari: all'Astra arriva "L' Avvoltoio" - Sardegna Teatro e la sindrome di Quirra

Troppi interessi sul tavolo, troppi segreti e omissioni. Troppe risposte, vaghe e contraddittorie. Una sola amara certezza: la sindrome di Quirra – sorella minore delle sindromi del Golfo, dei Balcani, di Mogadiscio – che colpisce civili e soldati, e alimenta il sospetto che all'interno della base, si siano usate munizioni all'uranio impoverito, con le esplosioni si siano prodotte nano-particelle di metalli pesanti e radioattivi, si siano smaltiti e stoccati rifiuti pericolosi, armi chimiche e batteriologiche. Ci troviamo nella sala prove di un teatro. Un gruppo di attori è alle prese con l’allestimento di uno spettacolo teatrale per denunciare quello che, da anni, sta accadendo all’interno e a ridosso del Poligono.





Le vicende personali degli attori si intrecciano pian piano con quelle dei loro personaggi. Ricorrendo all’espediente del «teatro nel teatro», L’Avvoltoio si serve degli attori e dei personaggi per dare fiato al dolore di padri e madri, figli e figlie, fratelli e sorelle, soldati: testimoni e vittime tutti della stessa tragedia. Testo e indagine di Anna Rita Signore sul palco: Emilia Agnesa, Agnese Fois, Daniel Dwerryhouse, Valentino Mannias, Marta Proietti Orzella, Luca Spanu, Luigi Tontoranelli. Regia di César Brie, musiche Luca Spanu, costumi Adriana Geraldo, Scene, Sabrina Cuccu, Luci Loïc François Hamelin.

Prosegue al Cine Teatro Astra l’appuntamento annuale con la XXXI edizione del “Festival Etnia e Teatralità organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari, con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna. Sabato 4 dicembre alle 21 va in scena lo spettacolo “L’Avvoltoio” della compagnia Sardegna Teatro per la regia di César Brie. Il lavoro si basa su una storia vera legata alle vicende del poligono di Quirra. Epicentro: Quirra, un piccolissimo villaggio della Sardegna sud-orientale, all’interno di un vastissimo territorio poco antropizzato e destinato al pascolo brado che ospita, dalla metà degli anni ’50, il più grande Poligono sperimentale d’Europa. Eserciti di tutto il mondo e aziende private vengono qui per testare nuovi sistemi d’arma, addestrare truppe, simulare guerre. Ma cosa si sperimenta in questo Poligono e cosa si è sperimentato in passato, non è dato saperlo.