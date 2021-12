Alla Cineteca Sarda di Cagliari pre festival per il Babel Film

Il 2 dicembre sarà la volta delle opere che concorrono per il “Premio Umanitaria”: “La lluvia” di Miguel Huamán Mateo, Jesus Prohaño e Crhistian Vitorino (Perù, 2019); “A tribune story” di Aylin Kizil (Turchia, 2021); “Stolen Fish” di Gosia Juszczak (Regno Unito/Spagna, 2019); e “Arbores” di Francesco Bussalai (Italia, 2020). Le proiezioni sono aperte a tutti con ingresso libero e gratuito (e Green Pass obbligatorio) e tutti potranno partecipare alle votazioni e contribuire così all’assegnazione dei due premi (1500 euro per il “Premio Umanitaria” e 1000 euro per il “Premio FICC”).





Gli organizzatori del BFF. “Babel Film Festival” è organizzato e promosso dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Assòtziu Babel, Areavisuale e Terra de Punt. Numerose le istituzioni patrocinanti: il Consiglio d’Europa, il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Parlamento Europeo, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari. Gli altri enti e organismi coinvolti nel Festival sono: la Società Umanitaria, l’European Language Equality Network (ELEN), l’A.A.M.O.D. Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, il “Premio Ostana – scritture in lingua madre”, la Federazione Italiana dei Circoli dei Cinema (FICC), la Rassegna Cinematografica “Evò ce Esù” di Martignano, il Cineclub Fedic di Cagliari, l’Università di Cagliari, l’Associazione Campos, l’Università di Catania, Documentaria Festival del Cinema Documentario.

Al via i primi appuntamenti che anticipano le giornate del “Babel Film Festival”, 7a edizione del concorso cinematografico dedicato alle lingue minoritarie, in programma dal 6 all’11 dicembre al T-Hotel di Cagliari. Oggi mercoledì 1° dicembre, alle ore 18, e giovedì 2 dicembre, alle ore 19, si svolgeranno alla Cineteca Sarda, in viale Trieste 126 a Cagliari, due iniziative pre-festival per l’assegnazione di due dei 13 premi previsti dal programma del Festival. Si tratta dei premi assegnati dal pubblico della Federazione Italiana Circoli del Cinema (FICC) e della Società Umanitaria in Italia (sedi di Milano, Roma, Napoli, Cagliari, Alghero e Carbonia). Domani saranno proiettati i film in concorso per il “Premio FICC”: “An Tarow” di Jonny Dry (Cornovaglia, 2020); “Eggshell” di Ryan William Harris (Irlanda, 2020); “Emilia” di Cristina Guillen (Spagna, 2020); “Nire egunerko maitea (my dear diary)” di Eñaut Castagnet, Ximun Fuchs e Manex Fuchs (Paesi Baschi, 2020); “Parizad” di Mehdi Imani Shahmiri (Iran, 2020); “L’uomo del mercato” di Paola Cireddu (Italia, 2020); e “Vegerîna xizan” di Umay Isik (Turchia, 2020).