Cinema Teatro Astra Sassari:sabato Gaia De Laurentiis-Sul palcoscenico "S/COPPIA d-istruzioni per l'uso"(video intervista al cast)





La fedeltà, la forma-coppia, le sue debolezze e le sue forze vengono affrontate in un trasvolata lungo i secoli, dalle basi biologiche dei legami riproduttivi fino alle nuove forme relazionali in via di esplorazione nelle ultime generazioni. Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Riccardo Bàrbera sono i protagonisti di questa indagine divertita ed insieme semiseria sulle origini e i destini (incerti?) della forma più misteriosa, potente, instabile e duratura di rapporto umano: la coppia. All'interno della storia emergono le vicende di coppie celebri, anomale, di “frontiera”, sketch radiofonici e televisivi, scene dal grande cinema, Tacito, la sconvolgente novella di Madonna Filippa dal Decameron di Boccaccio, e poi Il diario di Adamo ed Eva di Twain, e ancora Guareschi, Eduardo, Benni.





Ingresso ai singoli spettacoli intero € 12,00 - ridotto (under 12 e over 65) € 10,00

Abbonamento intero € 72,00 ridotto € 60,00

Prosegue al nuovo Cine Teatro Astra l’appuntamento annuale con la XXXI edizione del “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari, con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna. Sul palco sabato 27 novembre alle 21 salirà Gaia De Laurentiis volto amatissimo dal pubblico, interprete dello spettacolo “S/COPPIA d-istruzioni per l’uso” per la regia di Paolo Pasquini. Lui, lei, l’altro, l’altra, il suocero, la suocera, unioni civili, incivili, triangolari, poligonali, poligamiche, poliamoriste sono gli ingredienti di uno spettacolo campione d'incassi che ha conquistato il pubblico di tutt'Italia.