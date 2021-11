Alghero: sabato nuovo appuntamento con il Cicle Gaudì a l'Alguer (bilingue)

L’ingresso è riservato ai possessori di Green Pass ed è consigliata la prenotazione, che si effettua mandando un mail a alghero@umanitaria.it o telefonando al numero 079974375. ed è consigliata la prenotazione, che si effettua mandando un mail ao telefonando al numero 079974375.



COMUNICAT ESTAMPA SEGON APUNTAMENT CICLE GAUDÍ A L’ALGUER 2021

Després del gran èxit del primer apuntament, amb la pel·lícula La vampira de Barcelona, que ha quasi omplit del tot la Sala Conferències del Quarter, continua lo Cicle GaudÍ a l’Alguer. La ressenya que propon alguns dels films que han participat al premi cinematogràfic més important de Catalunya, tots inèdits a Itàlia i sotatitolats per l’ocasió, és lo resultat de la col·laboració entre Società Umanitaria di Alghero, entitat que de sempre treballa per la difusió de la cultura cinematogràfica i audiovisiva, la Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Itàlia i Plataforma per la Llengua, ONG que promou l’ús del català com a instrument de cohesió social, amb la participació de l’Acadèmia del Cinema Català, organitzadora del premi, lo suport de la Regió Sardenya i lo patrocini del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero. Lo segon apuntament és per dissabte 20 de novembre, sempre a les 19 a la Sala Conferències del Quarter. Lo film en programa és L’ofrena de Ventura Durall, premiat al Gaudí per la millor actora no protagonista, Verónica Echegui. Lo film escomença amb la visita inesperada que la psiquiatra Violeta recivi de part de Rita, muller de Jan, un vell amor de joventut de Violeta que li ha senyat la vida després de la fi traumàtica de la relació vint anys primer. Rita és en allà per cercar de reconquistar lo marit. Lo film siguerà introduït d’un vídeo-missatge de saluts del director.

L’entrada és reservada als possessors de Green Pass . És aconsellada la prenotació que se pot fer enviant una email a . És aconsellada la prenotació que se pot fer enviant una email a alghero@umanitaria.it o telefonant al número 079974375.









Dopo il grande successo del primo appuntamento con il film La vampira de Barcelona, che ha visto la Sala Conferenze de Lo Quarter riempirsi quasi completamente, prosegue il Cicle GaudÍ a l’Alguer. La rassegna che propone alcuni film che hanno partecipato al più importante premio cinematografi co di Catalogna, tutti inediti in Italia e sottotitolati per l’occasione, è resa possibile dalla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, ente da sempre impegnato nella diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, dalla Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Itàlia e dalla Plataforma per la Llengua, ONG che promuove l’uso del catalano come strumento di coesione sociale, con la collaborazione dell’Acadèmia del Cinema Català, che organizza il premio, il supporto della Regione Sardegna, il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 20 novembre, sempre alle 19 e sempre nella Sala Conferenze de Lo Quarter. Il film in programma è L’ofrena di Ventura Durall, premiato al Gaudí per la migliore attrice non protagonista, Verónica Echegui. Il film inizia con la visita inaspettata che riceve Violeta, una psichiatra, da parte di Rita, la moglie di Jan, suo vecchio amore adolescenziale che le ha segnato la vita dopo la traumatica fine di vent’anni prima. Rita è lì per cercare di riconquistare il marito. Il film sarà introdotto da un videomessaggio del regista.