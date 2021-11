Teatro Comunale di Sassari: venerdì terzo appuntamento della stagione lirica dell'Ente Concerti

La serva padrona, inoltre, diede il via alla famosa querelle des bouffons, una disputa che divise la Francia tra i sostenitori del nuovo genere comico italiano e i difensori dell’opera seria tradizionale francese». Un richiamo al passato, sebbene sia stata scritta meno di ottant’anni fa, muove invece The telephone di cui Gian Carlo Menotti scrisse musica e parole: l’autore, espatriato in America, ebbe un grande successo oltreoceano, tanto da convincere gli organizzatori del Festival di musica contemporanea di Venezia a presentare l’opera nel 1948. Musicalmente impostata su semplici melodie, presenta un supporto strumentale particolarmente efficace soprattutto perché costruito su forme classiche (ouverture, arie e recitativi) ma anche su segnali realistici, come il trillo del telefono. «Un’opera in forma quasi classica, presentata in un contesto simile, scatenò critiche alterne – ha spiegato Paola Cossu – provocando un vero e proprio “caso Menotti” tra tradizionalisti e modernisti, di cui ancora oggi si parla».





Due opere, quindi, che crearono dibattito tra i contemporanei e che vengono presentate oggi in un allestimento dell’Ente Concerti in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, con la regia da Jacopo Fo. A Sassari la regia viene ripresa da Matteo Mazzoni, intervenuto alla presentazione insieme al direttore d’orchestra Alessandro Palumbo: entrambi hanno sottolineato l’importanza delle due opere e la loro modernità, proprio per la capacità di far discutere, oggi come allora, il pubblico e i critici. Il dittico – di cui Jacopo Fo è autore di regia, scene e costumi, mentre le luci sono di Marco Scattolini – vedrà come protagonisti il soprano Aleksandra Kubas-Kruk (Lucy nel Telefono, Serpina nella Serva) e il baritono Filippo Polinelli (Ben e Uberto). L’attore Salvatore Caruso, divertente terzo incomodo in entrambe le opere, nella Serva padrona sarà il servo muto Vespone, dando vita inoltre al Telefono. I biglietti sono disponibili al botteghino del Comunale e online sul sito enteconcertidecarolis.it.

I tanti ragazzi in sala hanno potuto ascoltare la videointroduzione della musicologa Paola Cossu, che ha tratteggiato l’origine dei due lavori, composti a due secoli di distanza l’uno dall’altro (La serva padrona è del 1733, The telephone del 1947). Singolare il destino della Serva, nata come intermezzo di un’opera seria dello stesso Pergolesi, Il prigionier superbo: «La serva padrona, su libretto di Gennaro Antonio Federico, non ha mai avuto la pretesa di rientrare tra le opere ‘impegnate’ della storia della musica – ha spiegato la musicologa – ma ha conquistato un ruolo di primo piano per la freschezza di linguaggio, la perfetta concisione delle scene e l’equilibrata combinazione di realismo e ironia, ottenendo da subito un successo strepitoso, a differenza dell’opera che accompagnava ormai dimenticata.