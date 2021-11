E' è online il video di “Controvento”: il nuovo singolo della cantautrice di Federica Camba (video)

Lo stesso messaggio viene richiamato anche nel videoclip in cui la libertà di essere se stessi si contrappone alle mode e alle tendenze che spingono verso l’omologazione. «Una X nera sulla bocca!!! Metafora delle cose che non si possono dire, che non si possono fare e io che urlo: Non me ne frega niente! – afferma La Camba - Camminare tra la gente e sentire di dover andare per la mia strada, a vivere la vita che voglio e non quella che gli altri vorrebbero per me. Un video pieno di richiami alla contrapposizione delle nostre due parti più antiche: la libertà di essere se stessi E la voce della società che ci vuole tutti uguali. Indovinate quale scelgo?!» “Controvento” arriva dopo il successo dei suoi ultimi singoli “Qui e ora” e “Facci Caso”, brani che evidenziano la poliedricità de La Camba in prima linea nei ruoli di coproduttrice artistica (insieme a Gianmarco Grande) e di produttrice esecutiva con la sua etichetta indipendente La Niña, oltre che come autrice stessa di musica e parole.





Una capacità artistica che, negli ultimi anni, l’ha resa un pilastro dell’autorialità musicale italiana, con più di 10 milioni di copie vendute, firmando canzoni per se stessa e per altri grandi interpreti come: Laura Pausini, Luca Carboni, Emma, Max Gazzè, Alessandra Amoroso, Nek, Elodie, Marco Masini (due delle quali presentate al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020), Annalisa e Gianni Morandi (con il quale vince il Premio Lunezia per il brano “Grazie a tutti”). Ha all’attivo due album da solista: “Magari oppure no” (Warner Music Italia, 2010) e “Buonanotte sognatori” (Universal Music Italia, 2013).

Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download, è in rotazione radiofonica dal 5 novembre ( https://ada.lnk.to/Controvento ). Il videoclip, per la regia di Luca Tartaglia, è un inno alla libertà e al coraggio di vivere che vede la stessa Federica destreggiarsi a cantare tra una folla metaforica senza volto e delle suggestive coreografie. Il video, girato tra il Parco di Monza e il Multiset Studio di Milano, è visibile al seguente link www.youtube.com/watch?v=JH1S2Upeh2U . “Controvento”, scritta e composta dalla stessa Federica Camba, è una canzone dal sound ricco e deciso da cui emerge l’intenso e graffiante timbro dell’artista di origine romana (cagliaritana di adozione). Attraverso la sua voce La Camba libera i pensieri profondi di chi sceglie di vivere Controvento, senza il timore di perdersi negli standard della quotidianità e di fare della propria vita quello che ognuno sogna per se stesso da bambino.