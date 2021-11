Una serata speciale al Teatro Doglio di Cagliari: Mogol, il Maestro della canzone italiana

L’appuntamento di mercoledì 1 Dicembre sarà un entusiasmante viaggio fra la musica e le parole del più celebre autore della canzone italiana con momenti di emozione e divertimento che coinvolgeranno il pubblico del Teatro Doglio e lo accompagneranno in un viaggio unico e irripetibile nel tempo e nei ricordi. La parte musicale sarà a cura di Massimo Satta, Direttore Musicale e docente del CET. I brani saranno eseguiti dalla SARDINIA ROCK BAND composta da Gabriele Pancotto (voce), Massimo Satta e Federico Valenti (chitarre), Massimo Pancotto e Alessio Sanna (piano, hammond e tastiere), Alessio Povolo (basso) e Daniele Russo (batteria). I biglietti per la serata saranno in vendita a partire da mercoledì 3 Novembre nei canali di Box Office Sardegna ( www.boxofficesardegna.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428

L'evento è in programma mercoledì 1 Dicembre 2021 alle 21:00. Il Maestro della canzone italiana racconterà la storia, gli aneddoti, le confidenze e le curiosità dei suoi testi e delle collaborazioni, accompagnato dalla Sardinia Rock Band. Partirà dagli esordi alla Ricordi fino al lungo e solido sodalizio con Lucio Battisti che ha regalato numerosissimi testi e intramontabili successi, molti dei quali considerati eterni rappresentanti della musica leggera italiana. L’autore arriverà poi alla collaborazione con Celentano, Morandi e Mango per passare al grande impegno per i giovani con il CET (ll Centro Europeo di Toscolano), scuola di formazione no- profit per aspiranti musicisti, autori e cantanti. Racconterà, inoltre, la sua passione per il calcio che lo porterà a fondare, insieme a Gianni Morandi, la Nazionale Cantanti italiana di Calcio, che in 40 anni ha raccolto più di 100 milioni di Euro, destinati a scopo benefico.