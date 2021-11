Poco Loco Alghero: venerdì a stelle e strisce - Lucy Woodward quartet (video)

Continuano i mercoledi di musica nello storico club algherese. Le prime jam session risalgono agli anni 40 del secolo scorso nei jazz club americani, dove i musicisti erano invitati a esibirsi con i propri omologhi interpretando quelli che poi saranno univeralmente riconosciuti come “standard jazzistici” i brani che permettono tutt'oggi a musicisti che non hanno mai suonato assieme, di poter dar vita a veri e propri concerti, improvvisando su una base comune. La tradizione dei club americani viene portata avanti anche al Poco Loco di Alghero, dove da 20 anni la Jam session ha visto generazioni di musicisti crescere.

VENERDI 5 Novembre 2021 ORE 22.30 Lucy Woodward quartet JAZZ CLUB NETWORK 2021 Lucy Woodward voce Jelle Roozenburg chitarra Udo Pannekeet al contrabbasso Niek de Bruijn batteria Terzo appuntamento per il Jazz club Network in collaborazione con Cedac Sardegna. Il talento di Lucy Woodward, raffinata cantautrice angloamericana, che spazia tra jazz e pop, R&B e rock, per un intrigante appuntamento tra evocative e seducenti melodie. Sul palco il Lucy Woodward Quartet che schiera, insieme alla cantante londinese, figlia del direttore d'orchestra Kerry Woodward e di una musicologa americana, cresciuta tra la capitale inglese, l'Olanda e New York, Lucy Woodward, ha esordito nel 2003 con l'album “While You Can”, con la hit “Dumb Girls”. Oltre ai dischi “Lucy Woodward Is... Hot and Bothered” (2008), “Hooked!”, l'EP “The Goods” (2013), “Till They Bang On the Door” (2016) e “Music! Music Music!” (2019) con Charlie Hunter, ha al suo attivo varie collaborazioni, come quella con gli Snarky Puppy in “Family Dinner - Volume 1”. Ingresso € 10,00.





