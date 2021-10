T'agatu: il nuovo singolo di Claudia Aru e Bebo Ferra

“T'agatu è un brano aperto, dedicato a tutti coloro che convivono col dolore del lutto”, spiega l'artista, “ed è il tentativo di tendere la mano a chiunque condivida questa sofferenza nella speranza di dare una parola di conforto; infatti dentro c' è mio padre, ma c'è chiunque stiamo cercando”. Il brano (che sarà disponibile su Spotify dal 1° novembre) è scritto da Claudia Aru con la supervisione della studiosa di lingua sarda Manuela Ennas, mentre le prese del suono sono state curate da Marti Jane Robertson, con il mixing e mastering firmati da Francesco Ogana. Il videoclip del brano ripercorre alcuni dei luoghi più importanti della vita di Claudia e di suo padre (Villacidro e Torregrande) ed è stato curato da Luca Petretto e da Riccardo Demurtas, con il trucco di Anna Lapa e Silvia Alessandrini nella segreteria di produzione. “Nonostante l'argomento, T'agatu vuole dare un messaggio di speranza che spinga a pensare che la morte non sia la fine di tutto e a cercare la persona cara di cui tanto si sente la mancanza nelle cose belle che ci succedono e ci circondano” conclude Claudia Aru.

Si chiama “Ti trovo” ed è il nuovo singolo di Claudia Aru, da oggi on line nel canale Youtube della cantautrice di Villacidro. Un brano intenso e commovente dedicato al padre e nel quale l'artista affronta il dolore più importante della sua vita e, più in generale, il tema del lutto. Musica e testo di “T'agatu” (“Ti trovo”) sono stati scritti da Claudia Aru, che si è avvalsa del suo collaboratore di sempre Matteo Marongiu. Ma per questo brano la cantautrice ha voluto al suo fianco anche Bebo Ferra, musicista di fama internazionale che non solo ha firmato l'arrangiamento ma ha anche impreziosito il pezzo col suo talento chitarristico, e il violoncellista Gianluca Pischedda. Scegliendo di cantare il brano a mezza voce, come una preghiera, Claudia Aru si propone in una sua veste insolita, mettendo da parte la sua grinta e lasciando emergere tutta la sua fragilità.